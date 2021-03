Kolumn: krüptokunsti katastroof

Viimase paari aasta jooksul on tasapisi päevakorraliseks muutunud krüptokunst. Krüptokunsti põhimõte on see, et eksisteerib kindel unikaalne jada arvutiprotsesse nimetusega NFT (non-fungible token ehk mittevahetatav märgis), mida ostetakse ja müüakse krüptoraha eest. Lihtsustatuna öeldes on see nagu tunnistus, mis näitab, et midagi “kuulub” sulle. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegu on lihtsalt sama protsessiga, mille käigus näiteks kollektsionäär või galerii ostab kunstnikult maali, kaasnevad krüptokunsti puhul sellise võrdlusega probleemid.