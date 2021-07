Pühapäevast algab Eesti neljas maakonnas tuleohtlik aeg

Tuleohtlik aeg algab Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ning Järvamaal. Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid. Esimest korda Eestis rakendub tuleohtlikul ajal maakonniti võõrale metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alale mootorsõidukil sisenemise ning sellega seal viibimise keeld. "Nendes maakondades on seis väga kriitiline ning õnnetusi ennetava võtmena kehtestame esmakordselt Eestis ka ohustatud paikades viibimise keelu," sõnas ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala. "Tänavu on paljud põlengud alguse saanud mootorsõidukist väljunud sädemest ning seetõttu tavapärasest ohustatud alal lõkke tegemise ja grillimise keelust ei piisa," selgitas Virkala.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab päästeamet riigi ilmateenistuse tuleohukaarti. "Täna on keeruline hinnata tuleohtliku aja kestust," ütles Virkala. "Me analüüsime kaarti iga päev ja piirkonniti." Arvestades ilmaprognoose, võivad piirangud laieneda teistele maakondadelegi, kuni tuleohukaart näitab langustrendi. Tuleohtliku aja piirangute täitmisel hoiavad silma peal operatiivennetuse patrullid.

Hoolimata sellest, et tuleohtlik aeg algab alles pühapäeval, paneb päästeamet igaühele südamele, et looduses olles tuleb olla eriti ettevaatlik, sest ka väike tegu võib saada saatuslikuks. Tänavu on juhtunud 626 metsa- ja maastikutulekahju, neist 67 juuli kahel esimesel nädalal.