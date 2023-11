Moeajakirjanik Urmas Väljaots: levinuimad riietumisapsakad üritusele minnes

«Suurimad apsakad riietumisel on eelkõige seotud sündmusele sobimatu komplekti valikuga,» ütles Väljaots. «Näiteks suvisele ametlikule töölõunale saabutakse kui randa (mis tänapäeval ei tähenda seda, et mehed siiski näiteks lühikesi pükse kanda ei võiks). Suurlinnas puhkusel olles minnakse õhtul restorani plätudes. Kui rannakuurordis võib see paslik olla, siis Firenzes, Pariisis või Londonis siiski mitte. Tuleb alati meeles pidada kohalikku kultuuri ja konteksti,» selgitas Väljaots.

Moeajakirjaniku sõnul on mõnikord kohe näha, et koosviibimisele minnes on lihtsalt midagi enam-vähem sobivat selga pandud. «See näitab omakorda omamoodi lugupidamatust korraldaja suhtes, eriti kui on tegu pidulikuma sündmusega, mille organiseerimisega on palju vaeva nähtud ning pingutatud,» rääkis moeekspert levinud apsakast.