50 aastat tagasi

Rakvere Metsamajandis on hakatud püstitama kokkupandavaid elumaju. Detailid tehakse majandis. Esimesed elamud on juba kokku pandud, jäävad veel viimistlustööd. Kokku tahetakse tänavu ehitada kümme sellist maja. Neis hakkavad elama spetsialistid ning kaadritöölised. Hooned on igati mugavad, kõigi vajalike kõrvalruumidega. Elamispinda on neis 43 ruutmeetrit.