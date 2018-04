Juhtkiri: kultuuri pole

Issand, sa nägid ja sa müristasid, kirjutas Rakvere linnavolikogusse kandideerinud disainer Priit Verlin, kui läinud aasta novembris uut koalitsioonilepet allkirjastati. Mäletate, just sel hetkel jõudis Rakvere kohale Aafrikast tulnud tolmupilv, mis muutis keset päeva terve Eestimaa mustaks. Kohe hakati ka rääkima, et see apokalüptilise taeva all kibekiirelt kokku klopsitud linnavõim kaua ei püsi. Segadust ja ebakindlust on tänaseni palju.