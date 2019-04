10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Üle neljakümne Rakvere ametikooli õpilase on saanud sel õppeaastal käia välispraktikal. Kõikide välispraktikal olnute ühine arvamus oli aga see, et kui Eestis võetakse praktikanti sageli tasuta tööjõuna, siis mujal maailmas olid nad ennekõike õpilaste rollis, kellele juhendajad pööravad ametioskuste õpetamisel suuremat tähelepanu.