Nädala kaja: sportlast tunned ülikonnast

Varasematel aastatel on olnud vaja nominente tikutulega taga ajada, sel korral moodustus isegi nais­sportlastest korralik nimekiri. Eriti rõõmustav on see, et nii parimaks mees- kui ka naissportlaseks said uued tulijad, kuigi võrkpallur Martti Juhkami ja jooksja Kelly Nevolihhin on spordisõpradele vanad tuttavad tegijad.