Alex Tervinsky tegi suvehiti "Doomino" akustilisele versioonile video

Alex Tervinsky rääkis, et tema pani video kontseptsiooni kokku ning oli operaator. Filmimine toimus Tallinna botaanikaaia talveaias, kus leiti õdus koht taimede vahel. Kuna tegu on siiski suvehitiga, siis seisnes idee selles, et mida suvisem seda parem. Pidi olema helge ja paljude taimedega. "Alguses tahtsime mingi kõrghoone katusele hästi palju taimi tuua, aga siis leidsime, et botaanikaaed on palju mõnusam," kõneles Tervinsky ja rääkis, et ainuke tingimus, mis talle ette öeldi oli, et peab akustiline video olema. Muus osas olid vabad käed.