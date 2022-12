Tahma-Toomas alustas seiklemist linnavalitsusest

21. detsembril on toomapäev, mis tähistab eesti rahvakalendris jõuluaja algust. Toomapäeval on Eestis olnud kombeks jõulueelne suurpuhastus ja viia salaja naabrite ukse taha Tahma-Toomas, vanadest riietest valmistatud inimkuju. Kuna ukse juures seisev Tahma-Toomas tähendas, et pere on laisk ja lohakas, siis püüti seda oma ukse juures kiiresti teise pere ukse juurde viia.