Pilveteenuste populaarsus kasvab

Tänu mugavatele pilveteenustele on tänapäeval aina vähem kasutuses kodused kõvakettad. Seda kinnitab ka hiljutine pilveteenuse uuring – 65% vastanutest märkis, et kasutab oma failide hoiustamiseks just pilveteenust. Pilveteenuse kasuks otsustades peab aga arvestama ka teatud turvanõuetega, et kaitsta oma andmeid ja faile küberrünnakute eest ning säästa end negatiivsest kasutajakogemusest.