Tipp-20 ⟩ Virumaa Teataja lugejaid kõnetasid 2023. aastal kõige rohkem traagilised õnnetused, pahandused ja Oleg Gross

Sündmuskohale kihutades sattusid politseinikud avariisse, samal ajal märatses tanklas ärritunud mees ja vehkis noaga. Foto: Meelis Meilbaum

Näiliselt tavalisest liiklusõnnetusest, kus kannatada sai küll politseinik, rullus lahti mitmekihiline lugu. Juba artikli kirjutamise ajal said ajakirjanikud lisainfot, et politseinikud ei kihutanud Rakvere linna vahel asjata, vaid nad tõttasid läheduses asunud tanklasse, kus märatses üks endast välja läinud mees. Hiljem mõisteti see mees kohtus süüdi.



Avariilisest Chryslerist olid muu hulgas välja paiskunud spordivahendid. Foto: Jürgen Puistaja

Tartu lähistel Voldi külas toimus kahe auto laupkokkupõrge. Peagi selgus, et üht autodest juhtis Rakvere suusatreener, kes oli teel Käärikusse laagrisse. Just tema oli õnnetuses süüdi, kaldudes oma sõidukiga vastassuunavööndisse. Paraku oli see naisterahvas purjus.



Veel üks kadumise lugu ilma õnneliku lõputa. Paraku.



Selles majakeses raudtee ääres elas Veera Artus pikalt, kuni ta viidi kehva tervisliku seisundi tõttu hooldekodusse. Foto: Ain Liiva

Selle loo kohta võiks öelda, et väljamõeldis ja jaburus, kui see poleks tõsi. Peategelane tõi vanainimese korraks isegi eakate kodust välja "jalutama", et valega vahele ei jääks. Pärast mitme vastavateemalise artikli ilmumist Virumaa Teatajas vallandas Tapa vald kõnealuse sotsiaaltöötaja.



Oleg (vasakul) ja Georg Gross uurivad "salatipesumasinat". Foto: Ain Liiva