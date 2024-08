Maakaitseringkonnad koolitavad esimest korda sõja aja nooremallohvitsere

Reservväelasest vabatahtliku kaitseliitlase sõja aja jaoülema väljaõppes on oluline väljaõppeks kuluv aeg, mida ei saa võrrelda tegevväelase ega ajateenija väljaõppe ajaga.

"Kaitseliitase jaoks on väga oluline ressurss tema aeg, kuna argipäeviti käiakse oma tavatööl ja väljaõppenädalavahetused toimuvad Kaitseliidus valdavalt vaid nädalavahetustel. See on ka üks peamisi põhjuseid, mille tõttu oleme koostanud kursuse ajaraamistiku võimalikult kompaktse, fokusseerides tähelepanu vaid kõige olulisemale," selgitas Sepp.