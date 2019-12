Virumaa Teataja 20 loetumat lugu aastal 2019

Jane Paberit, ALS-i (amüotroofiline lateraalskleroos, närvihaigus, mis põhjustab lihaste kõhetumist – toim.) põdev nelja lapse ema, on saanud kuulsaks: "Pealtnägija" on teinud temast kaks saadet, viimane lõhkas pommi. Seal tunnistas Jane, et on sõlminud Šveitsi mitte­tulundus­organisatsiooniga Dignitas kokkuleppe abistatud suitsiidiks. Ta tunnistas ka, et tal puudub selleks vajalik raha.

Haljala valla sotsiaaltööspetsialist Klaarika Adonov tunnistas, et viimased kaks päeva on kõigile rasked olnud. "Väga traagiline sündmus mõlema lapsevanema jaoks. Emotsioonid on laes, nendega toime tulemine on raske," tõdes ta. "See on meil kõigil periood, mis tuleb kuidagi üle elada. Olen rääkinud ka Vinni valla vastava ala töötajaga (lapse isa elab Vinni vallas – toim.), mõlemad omavalitsused on valmis vanemaid toetama, kui nad abi vajavad."